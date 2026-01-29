Ofrecen pláticas para las personas con discapacidad
RIOVERDE.- Imparten plática a integrantes del Área Social y Personas con Discapacidad, para personas que sufren alguna discapacidad aprendan a vivir en estas condiciones y tener una aceptación a la realidad que enfrentan.
La directora de Derechos Humanos en el Municipio Karen Nohemi Gómez Muñoz y la psicóloga Carla Lizbeth Reynaga, impartieron una interesante plática a las personas del área de Integración Social, para que puedan llevar a cabo algunos foros para promover una mejor calidad de vida a personas que sufren una discapacidad.
Durante el foro se brindaron las herramientas necesarias para que aprendan a vivir una nueva realidad y fomentar la aceptación de su discapacidad, para poder sobrellevar una vida en mejores condiciones y sin resquemores.
Estas capacitaciones continuarán de manera mensual para lograr que las personas aprendan a tener un mejor desarrollo de su vida.
