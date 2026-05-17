Oran pidiendo a San Isidro que llueva

Matehuala.- Como parte de las fiestas patronales de San Isidro Labrador se llevó a cabo una misa en la comunidad de Rancho Nuevo, en donde la gente pidió al santo patrono que llueva pronto en Matehuala y en todo el Altiplano potosino.

Ante la severa sequía que se está resintiendo en la actualidad, la onda de calor que está afectando a la población y la falta de lluvia, la gente aprovechó que el 15 de mayo fue día de San Isidro Labrador, santo al que se le pide que las lluvias lleguen pronto y en abundancia, la gente aprovecho la misa patronal para pedirle que ya llueva, pues en varias comunidades y colonias de la ciudad no hay agua, está muy escasa.

La gente llegó en peregrinaciones de distintas comunidades a Rancho Nuevo, donde había danzantes, también los feligreses llevaban flores y veladoras para pedirle al santo que lleguen las lluvias.

Fueron cientos de personas a esta celebración y la capilla de San Isidro es muy pequeña, la eucaristía se llevó a cabo afuera de la capilla.

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Cabe mencionar que en colonias y comunidades del municipio y el Altiplano llevaron a cabo rosarios en honor a San Isidro Labrador, la gente pide que llueva, pues en lo que va del año solo han sido leves lloviznas, no se ha generado en abundancia, además las temperaturas han estado muy elevadas y lo peor, hay escasez del vital líquido.