Peluqueros regalan juguetes a niños

Matehuala.- Peluqueros de una conocida Barbería la hicieron de reyes magos y estuvieron regalando juguetes a los niños el martes por la noche, tuvieron buena respuesta por parte de los niños y niñas que se acercaron para recibir un regalo.

Para hacer la entrega de juguetes, llevaron a cabo una campaña de recaudación de juguetes en la cual estaban realizando cortes de cabello sin costo, solo pedían que llevaran juguetes a la peluquería, en la cual tuvieron una muy buena respuesta, pues muchas personas aprovecharon y llevaron juguetes para hacerse un corte de pelo y barba, de esta manera lograron recaudar cerca de 200 juguetes para niños y niñas.

Después la peluquería convocó a los niños y niñas acudir a la peluquería el 6 de enero para regalar juguetes a los pequeños, quienes estaban agradecidos y contentos, en esta ocasión los reyes magos llegaron rasurados con un buen corte de cabello para hacer su entrega de juguetes.

Los peluqueros mencionaron que sol se es niño una vez, muchos viven con la ilusión de recibir un regalo el día de reyes, conociendo el problema de la economía en la actualidad, se animaron a llevar este evento y de esta manera regalar sonrisas a los menores, quienes estuvieron muy agradecidos, además estuvieron regalándoles mini pizzas.

