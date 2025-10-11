logo pulso
Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Poco avance, para renovar planta de agua

Por Redacción

Octubre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Poco avance, para renovar planta de agua

CIUDAD VALLES.- “Han pedido poca información (a la Dapas), pero en concreto, poco avance”, dijo el alcalde David Medina Salazar sobre la gestión que se tendría que hacer para renovar la planta de agua potable. Cuando se le preguntó al munícipe si han trabajado armonizadamente con el diputado federal por Valles, el morenista Francisco Adrián Castillo Morales para hacer la gestión de una gran suma de dinero para poder contar con una nueva planta tratadora, dijo que se ha pedido poca información.

Dijo que su Gobierno municipal tiene buena relación con el delegado (de Conagua) y que presentarían el proyecto para el 2026, por lo que espera tener buena respuesta de un apoyo tan primordial para poder dotar de agua de calidad a la población.

