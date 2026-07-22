Policías frustran intento de extorsión telefónica

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MATEHUALA.- Elementos de la Policía Municipal lograron frustrar un intento de extorsión telefónica en agravio de una familia de la colonia República, luego de que delincuentes intentaran engañarlos tras la publicación de unos artículos en venta a través

de Facebook.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, las víctimas ofertaban diversos artículos en la red social cuando, horas más tarde, recibieron una llamada telefónica de una persona que supuestamente estaba interesada en la compra.

Sin embargo, durante la conversación comenzaron a solicitarles cierta cantidad de dinero bajo distintos pretextos, por lo que la familia sospechó que se trataba de un intento de extorsión y solicitó apoyo de la Policía Municipal.

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Al arribar al lugar, los oficiales brindaron orientación a los afectados y les explicaron cómo operan este tipo de engaños, evitando que realizaran cualquier depósito o transferencia económica y, con ello, impidiendo que fueran víctimas del delito.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no hacer caso de llamadas de extorsión, ya que en la mayoría de los casos son realizadas desde otros estados del país e incluso desde centros penitenciarios. Asimismo, recomendaron no proporcionar información personal o bancaria, verificar la identidad de las personas que realizan llamadas sospechosas y reportar de inmediato cualquier intento de extorsión.

En caso de recibir una llamada de este tipo, se invita a la población a comunicarse de inmediato a los números de emergencia 911 o al teléfono de la Policía Municipal 488 882 0647, donde recibirán orientación y apoyo para evitar ser víctimas de este delito.