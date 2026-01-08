Policías regalan dulces a niños
Para que disfruten la festividad de reyes magos
San Ciro de Acosta.- Elementos de Seguridad Pública Municipal entregaron dulces y vales de gas a familias de las colonias más marginadas del municipio, para que disfrutaran de la festividad de los reyes magos.
Zimry Hernández director de Seguridad Pública Municipal, dio a conocer que desde el 2016 han llevado a cabo diversas campañas para apoyar a los sectores más vulnerables del municipio.
Se entregaron vales de 20 litros por mes a los adultos mayores dela Colonia Polvorín, Linda Vista y Barrios de la cabecera municipal, para paliar su precaria situación económica en la que subsisten.
Al programa también se sumaron oficiales quienes repartieron juguetes y bolsitas de dulces a los niños y niñas de varios sectores y comunidades del municipio.
