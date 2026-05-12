Premian a la mamá más longeva de la ciudad

Matehuala.- Doña Petra Rojas, de 99 años de edad, fue reconocida como la mamá más longeva de Matehuala durante el evento realizado por el grupo de adultos mayores Ocaso Feliz, quienes cada año realizan un pequeño convivio en la Plaza 10 de Mayo para todas las mamás de la tercera edad.

La señora cuenta con 99 años de edad y se ha convertido en la mamá más longeva de Matehuala, donde incluso recibió un reconocimiento por parte del alcalde y de la presidenta del DIF, pues es una mujer que ha dedicado gran parte de su vida al cuidado de sus hijos y ahora ya tiene nietos y bisnietos que son la alegría del hogar.

A pesar de tener 99 años de edad, tiene la fortuna de contar con buena salud, pues puede acordarse de todo lo que le ha tocado vivir, y su familia ya está lista para festejar sus 100 años, pues es una dicha llegar a esta edad, ya que actualmente son muy pocas las personas que logran llegar a más de 90 años.

Este año se llevó a cabo un sencillo evento por parte del grupo Ocaso Feliz, donde las mamás de la tercera edad estuvieron conviviendo, platicando y escuchando música.

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Esta actividad la organizan desde hace cerca de cincuenta años, iniciándola el señor Maurilio Alvarado y, a pesar de que él ya falleció, su hija Rosa Alvarado ha continuado esta tradición para atender a las mamás de la tercera edad.