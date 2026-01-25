Preparan entrega de despensas alimentarias

RIOVERDE.- En el municipio se entregarán 25 mil despensas en próximas fechas a las que se agregaron 6 productos más para que sean de una mejor calidad alimenticia.

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), Ernesto Torres Maldonado dijo que cada municipio cuenta con un propio delegado, sin embargo, viene la primera entrega de las despensas.

Señaló que a los productos que integran la canasta se le agregaron 6 implemento más, posiblemente son los productos de limpieza que prometió el Gobernador del Estado.

Dijo que ya se envió la información a los coordinadores para que recaben los documentos y poder entregar los vales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En Rioverde se repartirán 25 mil despensas y se están depurando las listas.