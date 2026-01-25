logo pulso
Preparan entrega de despensas alimentarias

Por Carmen Hernández

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Preparan entrega de despensas alimentarias

RIOVERDE.- En el municipio se entregarán 25 mil despensas en próximas fechas a las que se agregaron 6 productos más para que sean de una mejor calidad alimenticia.  

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), Ernesto Torres Maldonado dijo que cada municipio cuenta con un propio delegado, sin embargo, viene la primera entrega de las despensas. 

Señaló que a los productos que integran la canasta se le agregaron 6 implemento más, posiblemente son los productos de limpieza que prometió el Gobernador del Estado.  

Dijo que ya se envió la información a los coordinadores para que recaben los documentos y poder entregar los vales. 

En Rioverde se repartirán 25 mil despensas y se están depurando las listas.

