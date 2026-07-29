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Presentan candidatas a embajadora de Cedral

Por Jesús Vázquez

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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Presentan candidatas a embajadora de Cedral
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      MATEHUALA.- Cuatro hermosas jovencitas están compitiendo para ser la nueva Embajadora del Municipio de Cedral 2026–2027. Para llevar a cabo la presentación de las candidatas realizaron un desfile por las principales calles de la ciudad y después una presentación ante la gente en la Plaza Principal.

      Las cuatro hermosas jovencitas que están compitiendo por el título de Embajadora de Cedral 2026–2027 son: Karol Sandoval, Ashley Samanta Olivares Córdova, Yazmín Alejandra Cruz López y Ruby Iracheta, quienes participaron en un desfile por las principales calles de la ciudad. Cada una de ellas tiene un color que las identifica para que la ciudadanía pueda apoyarlas.

      A un costado de la Presidencia Municipal se vivió la pasarela oficial, donde Karol, Ashley, Yazmín y Ruby desfilaron para que todo el pueblo de Cedral las conociera. Asimismo, dieron unas palabras sobre porqué les gustaría ser las representantes de Cedral. También se llevó a cabo una pasarela con trajes típicos. Próximamente llevarán a cabo más pasarelas y sesiones de preguntas y respuestas para cada una de las candidatas, y un grupo de jueces será el encargado de decidir a la ganadora.

      Además de la presentación oficial de las candidatas a Embajadora de Cedral, se colocó un escenario en la plaza principal, donde se contó con la participación de Danzul Estudio, que presentó varios bailables para el público, y del cantante Juan Carlos Molina Flores, quien puso a cantar y bailar a los asistentes.

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