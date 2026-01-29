Promueven cuidado del medio ambiente

Matehuala.- En el marco del día mundial de la educación ambiental personal de la dirección de Ecología está acudiendo a las escuelas primarias para promover la educación ambiental entre los alumnos, para proteger el planeta pues es importante inculcarles desde pequeños los valores para cuidar el medio ambiente.

En esta semana han acudido a las escuelas primarias Club Rotario y Benemérito de las Américas, ofreciendo charlas a los estudiantes, con el objetivo de concientizarlos sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, el respeto a la naturaleza y las acciones que podemos realizar en casa y en la escuela para cuidar nuestro planeta.

El objetivo es fomentar el cuidado del medio ambiente entre los menores para que de esta manera vayan creciendo con una mejor idea de cómo tener un planeta limpio, ya que lamentablemente en la actualidad hay mucha gente que tira la basura en las calles y esto ocasiona un verdadero problema ambiental, también les hablaron de la importancia de reciclar los desechos.

Como parte de las charlas hablan sobre el cuidado del medio ambiente, también que hay que proteger a los a animales, ya sean perros, gatos, pajaritos e inclusive los tlacuaches que son animales en peligro de extinción, también se debe de cuidar los árboles que son los que nos proporcionan aire puro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí