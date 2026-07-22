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Que no cierren negocios por temor: De la Torre

Por Miguel Barragán

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
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Que no cierren negocios por temor: De la Torre
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      CIUDAD VALLES.- El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco), Octavio de la Torre Sttefano dijo que una de las máximas preocupaciones es que los comerciantes trabajen con miedo. 

      Los esquemas de trabajo multidisciplinario que ha propuesto en varios municipios del país la Concanaco pretende que no haya un solo comerciante que opere o trabaje con miedo y menos aún que se vea obligado a cerrar su negocio por la extorsión y la amenaza.

      Es parte de la justicia económica que busca el esfuerzo del Pacto que ha firmado en varios sitios y que quiere proteger a los hombres de negocios y empresarios de la delincuencia y de la imposibilidad de ejercer la actividad comercial. 

      La llamada viene después de que el año pasado y principios de éste, los comerciantes de la zona centro de Valles vivían con su negocio en vilo, dada la presión de criminales que les obligaban a vender sus productos.

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