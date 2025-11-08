Realizan exequias de Fermín Lugo

Matehuala.- Familiares, amigos y colegas abogados dan el último adiós a Fermín Lugo, quien fue un licenciado muy querido en Matehuala que destacó por ser Juez del Registro Civil número 1 de Matehuala durante varios años.

Dieron el último adiós a Fermín Lugo López, acudiendo cientos de matehualenses a despedirlo, fue una persona muy querida en la ciudad, ya que logró hacer muchas amistades, era una persona muy sociable, pero también muchos lo conocían porque fue el juez encargado de realizar su matrimonio civil, acudieron a despedirlo y agradecer todos los consejos que les dio para tener una mejor vida matrimonial

Los funerales se llevaron a cabo en Jardines de la Luz, la misa se efectuó en la Capilla de la Luz.