logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Realizan exequias de Fermín Lugo

Por Jesús Vázquez

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Realizan exequias de Fermín Lugo

Matehuala.- Familiares, amigos y colegas abogados dan el último adiós a Fermín Lugo, quien fue un licenciado muy querido en Matehuala que destacó por ser Juez del Registro Civil número 1 de Matehuala durante varios años.

Dieron el último adiós a Fermín Lugo López, acudiendo cientos de matehualenses a despedirlo, fue una persona muy querida en la ciudad, ya que logró hacer muchas amistades, era una persona muy sociable, pero también muchos lo conocían porque fue el juez encargado de realizar su matrimonio civil, acudieron a despedirlo y agradecer todos los consejos que les dio para tener una mejor vida matrimonial

Los funerales se llevaron a cabo en Jardines de la Luz, la misa se efectuó en la Capilla de la Luz.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alertan a población por frente frío
Alertan a población por frente frío

Alertan a población por frente frío

SLP

Carmen Hernández

Exhortan a familias a cuidar a niños y adultos mayores

Fue un éxito la Feria del Empleo
Fue un éxito la Feria del Empleo

Fue un éxito la Feria del Empleo

SLP

Carmen Hernández

Promueven derechos de los niños y niñas
Promueven derechos de los niños y niñas

Promueven derechos de los niños y niñas

SLP

Carmen Hernández

Se ofrecen pláticas en diversas instituciones educativas

Recolectarán basura electrónica
Recolectarán basura electrónica

Recolectarán basura electrónica

SLP

Carmen Hernández