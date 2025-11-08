logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Recolectarán basura electrónica

Por Carmen Hernández

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Recolectarán basura electrónica

RIOVERDE.- Los días 13 y 14 se llevará a cabo la campaña de recolección de basura electrónica, por lo que se invita a la población acudir a la plaza principal donde se colocará un módulo donde se dejarán los diversos aparatos y piezas que se quieran tirar. 

Las autoridades municipales dieron a conocer que se tiene todo listo para llevar a cabo la jornada de recolección de diversos artículos electrónicos inservibles para llevarlos a depositar, pues son un peligro tirarlos en áreas despobladas, por el daño que causan, será en la plaza principal en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde.  

Se estarán recibiendo desde celulares, cables, impresoras, computadoras, televisores, cables y papel.  Lo recaudado será enviado a la capital potosina a una empresa recicladora. 

Es por ello que se le invita a las amas de casa, para que aprovechen y lleven todos los aparatos en desuso, que solo están en casa ocupando un espacio y que puede ser de gran beneficio para empresas recicladoras.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alertan a población por frente frío
Alertan a población por frente frío

Alertan a población por frente frío

SLP

Carmen Hernández

Exhortan a familias a cuidar a niños y adultos mayores

Fue un éxito la Feria del Empleo
Fue un éxito la Feria del Empleo

Fue un éxito la Feria del Empleo

SLP

Carmen Hernández

Promueven derechos de los niños y niñas
Promueven derechos de los niños y niñas

Promueven derechos de los niños y niñas

SLP

Carmen Hernández

Se ofrecen pláticas en diversas instituciones educativas

Recolectarán basura electrónica
Recolectarán basura electrónica

Recolectarán basura electrónica

SLP

Carmen Hernández