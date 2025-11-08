Recolectarán basura electrónica

RIOVERDE.- Los días 13 y 14 se llevará a cabo la campaña de recolección de basura electrónica, por lo que se invita a la población acudir a la plaza principal donde se colocará un módulo donde se dejarán los diversos aparatos y piezas que se quieran tirar.

Las autoridades municipales dieron a conocer que se tiene todo listo para llevar a cabo la jornada de recolección de diversos artículos electrónicos inservibles para llevarlos a depositar, pues son un peligro tirarlos en áreas despobladas, por el daño que causan, será en la plaza principal en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde.

Se estarán recibiendo desde celulares, cables, impresoras, computadoras, televisores, cables y papel. Lo recaudado será enviado a la capital potosina a una empresa recicladora.

Es por ello que se le invita a las amas de casa, para que aprovechen y lleven todos los aparatos en desuso, que solo están en casa ocupando un espacio y que puede ser de gran beneficio para empresas recicladoras.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí