CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Delibera Iberparking denunciar a chofer que arrastró “araña”

Por Redacción

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Delibera Iberparking denunciar a chofer que arrastró “araña”

CIUDAD VALLES.- Considera la empresa Iberparking la denuncia por daños contra el usuario que manejó con todo e inmovilizador en la calle Juárez, dañando el aparato. 

Después de la una de la tarde de este jueves 6 de noviembre, en la calle Juárez, entre bulevar y Galeana, un hombre no sólo se rehúso a hacer el pago de la multa por la colocación del inmovilizador a su camioneta pick up, sino que se fue del lugar donde fue puesta la araña a su rueda, con todo y el aparato, causando daños a la herramienta. 

Desde que comenzó a operar la nueva etapa del convenio entre el Ayuntamiento y la empresa (hace un mes), los conflictos entre automovilistas e inspectores de esta empresa habían sido casi nulos, pero el episodio de ayer rompió con la tregua entre estas dos partes que suelen caer en conflicto con mucha regularidad.

Alertan a población por frente frío
Alertan a población por frente frío

Alertan a población por frente frío

SLP

Carmen Hernández

Exhortan a familias a cuidar a niños y adultos mayores

Fue un éxito la Feria del Empleo
Fue un éxito la Feria del Empleo

Fue un éxito la Feria del Empleo

SLP

Carmen Hernández

Promueven derechos de los niños y niñas
Promueven derechos de los niños y niñas

Promueven derechos de los niños y niñas

SLP

Carmen Hernández

Se ofrecen pláticas en diversas instituciones educativas

Recolectarán basura electrónica
Recolectarán basura electrónica

Recolectarán basura electrónica

SLP

Carmen Hernández