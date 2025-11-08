Delibera Iberparking denunciar a chofer que arrastró “araña”
CIUDAD VALLES.- Considera la empresa Iberparking la denuncia por daños contra el usuario que manejó con todo e inmovilizador en la calle Juárez, dañando el aparato.
Después de la una de la tarde de este jueves 6 de noviembre, en la calle Juárez, entre bulevar y Galeana, un hombre no sólo se rehúso a hacer el pago de la multa por la colocación del inmovilizador a su camioneta pick up, sino que se fue del lugar donde fue puesta la araña a su rueda, con todo y el aparato, causando daños a la herramienta.
Desde que comenzó a operar la nueva etapa del convenio entre el Ayuntamiento y la empresa (hace un mes), los conflictos entre automovilistas e inspectores de esta empresa habían sido casi nulos, pero el episodio de ayer rompió con la tregua entre estas dos partes que suelen caer en conflicto con mucha regularidad.
