"VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO" CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Realizan primera jornada por la paz

Develaron un mural por la paz y la vida

Por Carmen Hernández

Noviembre 10, 2025 03:00 a.m.
Realizan primera jornada por la paz

RIOVERDE.- En la Escuela Telesecundaria Niños Héroes se llevó a cabo la primera jornada nacional por la paz y contra las adicciones, para fomentar la cultura de la salud, donde además se develó un mural, obra realizada por una estudiante . 

Hugo Balderas Dávila asesor jurídico del DIF, el jefe de la Unidad de Servicios Educativos (URSE) se trasladaron a la comunidad de Puerto de Martínez, donde llevaron a cabo esta jornada.  

Fue en la Escuela Telesecundaria Niños Héroes donde arrancó la primera jornada nacional por la paz y contra las adicciones, con la finalidad de fomentar la cultura de la salud. 

 Así mismo se develó el mural Por la Paz y la Vida, la alumna Mariela López explicó el significado de la obra, que fue elaborada. 

Este tipo de jornadas se realizarán en diversas instituciones educativas, para promover acciones de salud entre los estudiantes para tener una vida saludable.

