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Realizan tamizajes a los ancianitos de la Casa Hogar

Se les checó la presión arterial, glucosa y el estado nutricional

Por Carmen Hernández

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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Realizan tamizajes a los ancianitos de la Casa Hogar
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      CÁRDENAS.- Realizan tamizaje y detección se enfermedades a los adultos mayores de la Casa Hogar del Anciano San Nicolás Tolentino. 

      El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4 Alejandro Lezama González dio a conocer, que personal del Sector Salud, se desplazaron al municipio de Cárdenas. 

      El funcionario hizo hincapié que se les checó la presión arterial, glucosa, el estado nutricional, además, se realizaron tamizajes para evaluar depresión, memoria, riesgos de caída e incontinencia urinaria de los adultos mayores. 

      Mencionó que en caso de detectar algún mal, se le estará dando seguimiento al estado de salud de cada uno de los adultos mayores. Puntualizó que además, se les entregó medicamento para las personas del Asilo.

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