Realizan tamizajes a los ancianitos de la Casa Hogar
Se les checó la presión arterial, glucosa y el estado nutricional
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CÁRDENAS.- Realizan tamizaje y detección se enfermedades a los adultos mayores de la Casa Hogar del Anciano San Nicolás Tolentino.
El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4 Alejandro Lezama González dio a conocer, que personal del Sector Salud, se desplazaron al municipio de Cárdenas.
El funcionario hizo hincapié que se les checó la presión arterial, glucosa, el estado nutricional, además, se realizaron tamizajes para evaluar depresión, memoria, riesgos de caída e incontinencia urinaria de los adultos mayores.
Mencionó que en caso de detectar algún mal, se le estará dando seguimiento al estado de salud de cada uno de los adultos mayores. Puntualizó que además, se les entregó medicamento para las personas del Asilo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Presentan candidatas a reina de la Ferecha
Jesús Vázquez
La coronación de la soberana será el 31 de agosto
Intentan estafar por WhatsApp
Redacción
A usuarios a través de petición de préstamos de presuntos amigos y conocidos