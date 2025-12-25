logo pulso
Reconocen a paisanos y coronan a la reina

Por Carmen Hernández

Diciembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Reconocen a paisanos y coronan a la reina

RIOVERDE.- Entregan reconocimiento a 4 paisanos distinguidos, fue coronada reina Yuliana Sofía Galván del Anexo del Riachuelo. 

El alcalde Arnulfo Urbiola Román y la titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia Karina Quintero, en un evento que se desarrolló en el Instituto Municipal de Arte y Cultura se llevó a cabo la entrega de reconocimiento a connacionales, que han apoyado a las familias de las comunidades y han realizado obras y acciones. 

Fue coronada Yuliana Galván Salcedo originaria del Anexo del Riachuelo como Reina Paisano 2025.

Recibió el reconocimiento de parte de Alfonso Alvarez Flores de la comunidad del Capulín, Gustavo Guerrero Rosas de la localidad de Mesa de Salto. 

Así como Josafat Alvarez de la localidad del Aguacate y Magali Rangel Hernández de la comunidad de San José de las Flores. 

Posteriormente fueron felicitados los galardonados por siempre apoyar a sus hermanos rioverdenses.

