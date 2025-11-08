logo pulso
Recuerdan hazaña del Héroe de Nacozari

Por Jesús Vázquez

Noviembre 08, 2025 03:00 a.m.
Matehuala.- Se realizó un acto cívico para conmemorar el día del ferrocarrilero, el evento se llevó a cabo en la Plaza Ferrocarrilera, en el monumento al Héroe de Nacozari, Jesús García, participaron alumnos de la escuela primaria Club de Leones turno matutino y personal del Gobierno municipal.

Los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 40 recordaron a Jesús García y su gran hazaña que dio su vida para salvar a cientos de personas, pues fue el 7 de noviembre de 1907 cuando con gran heroísmo alejó un tren cargado de dinamita, cuando empezó a explotar buscó la manera de sacar el tren de la ciudad de Nacozari, Sonora, para evitar que los habitantes de este pueblo perecieran, gracias a su esfuerzo logró salvar la vida de cientos de personas, lamentablemente en este acto heroico perdió la vida.

En honor a Jesús García el 7 de noviembre fue nombrado el Día del Ferrocarrilero, para seguir recordando su hazaña heroica a pesar de que en Matehuala ya no hay trenes ni ferrocarrileros, cada año se conmemora esta fecha en el monumento a Jesús García en la Plaza Ferrocarrilera. 

Se colocó una corona de flores en el monumento a Jesús García por parte de las autoridades municipales, pues aunque en Matehuala ya no está la antigua estación de trenes, continúa el monumento a este gran héroe.

