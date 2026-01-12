Regresan la imagen del Niño Jesús al altar mayor

Matehuala.- La imagen del Niño Jesús regresó nuevamente al altar mayor en el templo que tiene su nombre ubicado en la calle Libertad, de esta manera dan por concluida la temporada de la Navidad.

Se colocó en el altar mayor, pero antes de que regresara a su lugar se realizó una misa de acción de gracias y al término de la eucaristía se llevó a cabo una última peregrinación, en la que cargaron la imagen del Niño Jesús en hombros y recorrieron las principales calles del Barrio del Niño Jesús, donde toda la gente salía a verlo y pedirle para que a lo largo de este año cuide a sus familias.

En la peregrinación estaban un gran número de personas con cuetes anunciando el camino del Niño Jesús, así como grupos de danzantes en honor a su santo patrono.

La imagen se subió ayer dado que este es el día en el que se celebra el bautismo de Jesucristo, y con el bautismo termina la temporada de navidad, y será hasta el 17 de diciembre del presente año cuando vuelvan a bajar la imagen.

En esta magna peregrinación los asistentes cantaban y rezaban al Niño Jesús hasta regresar al templo, en donde fue colocado nuevamente en su lugar, este barrio tiene de protección esta imagen y los vecinos aseguran que les ha concedido muchos milagros.