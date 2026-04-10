Rehabilitarán 35 km de caminos en Cedral

El Gobierno del Estado informó que intervendrá más de 35 kilómetros de caminos en el municipio de Cedral, en la región Altiplano, como parte de un convenio firmado con autoridades municipales.

De acuerdo con el comunicado, la Junta Estatal de Caminos (JEC) realizará trabajos en los tramos Cedral–Cerro de Flores; Cerro de Flores–Santa Rita del Sotol; Santa Rita del Sotol–San Lorenzo; y San Lorenzo–Palo Blanco.

El titular de la dependencia, Francisco Reyes Novelo, indicó que las obras iniciarán en próximos días y, según lo previsto, beneficiarán a ocho localidades y a la cabecera municipal, con un impacto estimado en más de 13 mil habitantes.

En el documento, se señala que estas vialidades son utilizadas para el traslado de mercancías y acceso a servicios, por lo que su intervención busca mejorar las condiciones de movilidad en la zona.

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El gobierno estatal sostuvo que los trabajos forman parte de las acciones para atender rezagos en infraestructura carretera en el Altiplano potosino.