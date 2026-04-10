Cavazos Arizpe asume diócesis de Matehuala

La noche de este jueves, el nuncio apostólico en México, Joseph Spiteri, informó que el Papa León XIV nombró al arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, como administrador apostólico de la Diócesis de Matehuala.

La designación busca dar continuidad a los asuntos de la diócesis, luego de que su anterior titular, Margarito Salazar Cárdenas, fue nombrado el pasado 6 de febrero como obispo de la Diócesis de Tampico, en Tamaulipas.

Salazar Cárdenas encabezó la diócesis de Matehuala desde su ordenación episcopal el 24 de mayo de 2018, tras ser designado por el Papa Francisco, en una ceremonia presidida por el entonces arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero.

Con este nuevo encargo, Cavazos Arizpe asume de manera temporal la conducción pastoral de Matehuala, diócesis sufragánea de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, junto con Ciudad Valles y Zacatecas.

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No es la primera ocasión en que el actual arzobispo potosino desempeña esta función. En 2022, tras su nombramiento en San Luis Potosí, también fue designado administrador apostólico de la diócesis de San Juan de los Lagos.

El aviso oficial fue firmado por el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro Castro, y el secretario general, Héctor M. Pérez Villarreal, y comenzó a circular entre sacerdotes de la provincia eclesiástica del Altiplano potosino desde la noche del jueves.