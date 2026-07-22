Renuevan las letras monumentales de Valles

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CIUDAD VALLES.- Las letras monumentales que anuncian la llegada a Ciudad Valles, para los que vienen entrando por el sur de la localidad fueron remozadas, restablecidas y vueltas a iluminar gracias a la iniciativa privada y a una exfuncionaria de Turismo.

La exdirectora de Turismo, Bety Ponce Alonso hizo la gestión para la reparación de las letras, mientras que la Asociación de Hoteles de la Huasteca se encargó de hacer el trabajo

de remodelación.

Las letras monumentales de Valles, adyacentes al Centro Cultural estaban dañadas por vandalización y no tenían la luz completa para admirarlas a plenitud. Estas letras

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fueron colocadas el último día de Gobierno de Jorge Terán, en el año 2018.