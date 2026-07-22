logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Renuevan las letras monumentales de Valles

Por Miguel Barragán

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
A
Renuevan las letras monumentales de Valles
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Las letras monumentales que anuncian la llegada a Ciudad Valles, para los que vienen entrando por el sur de la localidad fueron remozadas, restablecidas y vueltas a iluminar gracias a la iniciativa privada y a una exfuncionaria de Turismo. 

      La exdirectora de Turismo, Bety Ponce Alonso hizo la gestión para la reparación de las letras, mientras que la Asociación de Hoteles de la Huasteca se encargó de hacer el trabajo 

      de remodelación.

       Las letras monumentales de Valles, adyacentes al Centro Cultural estaban dañadas por vandalización y no tenían la luz completa para admirarlas a plenitud. Estas letras 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      fueron colocadas el último día de Gobierno de Jorge Terán, en el año 2018.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Llama Coepris a tramitar permiso sanitario a comercio
        Llama Coepris a tramitar permiso sanitario a comercio

        Llama Coepris a tramitar permiso sanitario a comercio

        SLP

        Redacción

        Alertan a la población por golpe de calor
        Alertan a la población por golpe de calor

        Alertan a la población por golpe de calor

        SLP

        Jesús Vázquez

        Llaman a ciudadanos a protegerse y consumir muchos líquidos

        Detienen a empleado de Conagua
        Detienen a empleado de Conagua

        Detienen a empleado de Conagua

        SLP

        Redacción

        Habrá jornada de trámite de Curp biométrica
        Habrá jornada de trámite de Curp biométrica

        Habrá jornada de trámite de Curp biométrica

        SLP

        Carmen Hernández