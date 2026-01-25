Rescata DIF a un adulto mayor

Matehuala.- Gracias a la solidaridad de la población un adulto mayor que se encontraba desorientado en la colonia Lázaro Cárdenas recibió ayuda oportuna y pudo ser rescatado del clima gélido que se resentía y que pudo haberle causado alguna enfermedad.

Tras el reporte, elementos de Seguridad Pública lo trasladaron al DIF, donde se busco localizar a su familia.

Personal del DIF al hablar con el señor de la tercera edad, dijo llamarse Víctor, sin embargo, no se acordaba cómo llegar a su casa, por lo que empezaron a llevar a cabo investigaciones para dar con familiares del señor, para que pudiera regresar a su casa sin ningún problema.

Mientras en las instalaciones del DIF le checaron la presión, platicaron con él para ver si lograba recordar algo.

Después de un tiempo lograron localizar a sus familiares y se comunicaron con ellos informándoles que se encontraba resguardado en las instalaciones del DIF y sus sobrinos y sobrinas fueron por él, agradecieron al personal del DIF, afortunadamente don Víctor se encuentra en buen estado de salud y sus familiares se comprometieron a cuidarlo para evitar que se vuelva a extraviar.

El DIF Municipal pide a las familias a mantenerse atentas al cuidado de los adultos mayores y agradece a la ciudadanía que continúe reportando este tipo de situaciones, ya que su colaboración permite actuar a tiempo y proteger su integridad.