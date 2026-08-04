Reubican al cura Darío Martín Torres

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Ciudad Fernández.- Se dieron na conocer cambios en la Iglesia de Nuestra Señora del Dulce Nombre de Jesús, el presbítero que estaba en esta parroquia será reubicado donde seguirá promoviendo la palabra de Dios.

El presbítero Óscar Govea asumirá la parroquia y el presbítero de la Iglesia Darío Martín Torres Sánchez, con más de 9 años al frente de la iglesia será reubicado a otra parroquia, según se dio a conocer el cambio fue anunciado por parte del arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, quien comunicó sobre los nuevos nombramientos.

Señaló que Darío Martín Torres Sánchez fue asignado a la Parroquia del Divino Maestro en San Luis Potosí y que el padre Óscar Govea llegará a este municipio a partir de la tercera semana de este mes, por lo que ya se preparan para recibirlo.

Dijo el presbítero que está preparando la entrega de los libros Parroquiales y todo lo concerniente a esta parroquia.

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Agradeció a la feligresía que siempre lo apoyó en las diversas actividades que se llevaron a cabo durante su estadía en la parroquia de Nuestra Señora Dulce Nombre de Jesús.