Roban tuberías de cobre del agua

CIUDAD VALLES.- Sigue sin control el robo de tubería en las calles del Infonavit 2. El cobre es el botín que buscan los ladrones, que poco les importa las fugas que provocan al cortar las tuberías.

Vecinos de la calle Primero de Mayo en este sector se han quejado porque al menos en tres ocasiones han robado a vecinos de andadores cercanos a estas calles la tubería de cobre del agua.

Aunque en un principio se creyó que se trataba de malvivientes que deambulan por la zona y que roban el metal para venderlo por kilo, una funcionaria que resultó afectada hace unos días dijo que quería advertir sobre eso porque a los que vieron haciendo el retiro de los tubos andaban presuntamente armados.