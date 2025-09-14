logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Roban tuberías de cobre del agua

Por Redacción

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Roban tuberías de cobre del agua

CIUDAD VALLES.- Sigue sin control el robo de tubería en las calles del Infonavit 2. El cobre es el botín que buscan los ladrones, que poco les importa las fugas que provocan al cortar las tuberías. 

Vecinos de la calle Primero de Mayo en este sector se han quejado porque al menos en tres ocasiones han robado a vecinos de andadores cercanos a estas calles la tubería de cobre del agua. 

Aunque en un principio se creyó que se trataba de malvivientes que deambulan por la zona y que roban el metal para venderlo por kilo, una funcionaria que resultó afectada hace unos días dijo que quería advertir sobre eso porque a los que vieron haciendo el retiro de los tubos andaban presuntamente armados.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se incendia auto en la carretera
Se incendia auto en la carretera

Se incendia auto en la carretera

SLP

Redacción

Conmemoran aniversario de Batalla de Chapultepec
Conmemoran aniversario de Batalla de Chapultepec

Conmemoran aniversario de Batalla de Chapultepec

SLP

Jesús Vázquez

Carece de tomógrafo el Hospital General
Carece de tomógrafo el Hospital General

Carece de tomógrafo el Hospital General

SLP

Redacción

La salud de pacientes empeora ante la falta de un estudio que requieren

Ofrecerán pláticas sobre testamento
Ofrecerán pláticas sobre testamento

Ofrecerán pláticas sobre testamento

SLP

Carmen Hernández

El foro será ofrecido por una notaria pública