Sacerdotes y religiosas renovarán sus votos

Matehuala.- El obispo de Matehuala informó que el próximo 1 de febrero se llevará a cabo la Jornada Consagrada del 2026, la cual será en la Catedral a las doce del día y exhortan a los feligreses a acudir.

Comentó que la Jornada de la Vida Consagrada 2026 es porque ellos son conscientes de la riqueza que para la comunidad eclesial constituye el don de la vida consagrada en la variedad de sus carismas y de sus instituciones.

Juntos damos gracias a Dios por las órdenes e institutos religiosos dedicados a la contemplación, a la educación o a las obras de apostolado, por las sociedades de vida apostólica, por los Institutos seculares y por otros grupos de consagrados, como también por todos aquellos que, en el secreto de su corazón, se entregan a Dios con una especial consagración.

Exhorta a la población a hacer oración por los consagrados de la Diócesis, se puede hacer de forma personal, en familia o en comunidad parroquial.

La oración sostiene a quienes siempre oran por ti, así mismo exhortan a la población a acudir a la misa del 1 de febrero a celebrarse al medio día en la cual habrá renovación de votos por parte de sacerdotes y religiosas.

Por otra parte, llama a los feligreses que deseen entrar a la adoración nocturna, ya que en la actualidad son muy pocos miembros los que tienen en este grupo católico, y muchos de los que están son personas de la tercera edad.