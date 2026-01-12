logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EXITOSOS!

Fotogalería

¡EXITOSOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Sacrílego ladrón se roba imagen del Niño Dios

El hecho quedó grabado en cámaras que hay en la parroquia

Por Carmen Hernández

Enero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Sacrílego ladrón se roba imagen del Niño Dios

Ciudad Fernández.- Sacrílegos ladrones se roban de la Parroquia de Santa María de Guadalupe y Santuario del Niño de la Salud la imagen del Niño Dios, por lo que el párroco está solicitando apoyo para localizarla. 

Según se informó, el sábado un hombre que vestía una sudadera gris y con mochila color negro en mano, ingresó a la Parroquia para sustraer un Niño Dios que se tiene en el recinto religioso. 

El robo quedó grabado en las cámaras colocadas en la Parroquia, por lo que se tienen algunas pesquisas para localizar al sacrílego delincuente. 

A través de las redes sociales se dio a conocer que a las 8:30 se percataron de la ausencia de la imagen. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Pide a la población en general que se reporte cualquier información del paradero a la Notaria Parroquial, al teléfono 487 1609851. 

Mencionaron que es de vital importancia poder recuperar la imagen del Niño Dios, ya que es el santo de la parroquia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Continúa paro en invernadero
Continúa paro en invernadero

Continúa paro en invernadero

SLP

Carmen Hernández

Investigan autoridades de la STyPS

Llevan alegría y juguetes a niños
Llevan alegría y juguetes a niños

Llevan alegría y juguetes a niños

SLP

Jesús Vázquez

Acudieron a varias comunidades, pese al frío

Choca motociclista contra automóvil
Choca motociclista contra automóvil

Choca motociclista contra automóvil

SLP

Redacción

Invitan a marcha de las mascotas
Invitan a marcha de las mascotas

Invitan a marcha de las mascotas

SLP

Carmen Hernández