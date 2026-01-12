Sacrílego ladrón se roba imagen del Niño Dios

Ciudad Fernández.- Sacrílegos ladrones se roban de la Parroquia de Santa María de Guadalupe y Santuario del Niño de la Salud la imagen del Niño Dios, por lo que el párroco está solicitando apoyo para localizarla.

Según se informó, el sábado un hombre que vestía una sudadera gris y con mochila color negro en mano, ingresó a la Parroquia para sustraer un Niño Dios que se tiene en el recinto religioso.

El robo quedó grabado en las cámaras colocadas en la Parroquia, por lo que se tienen algunas pesquisas para localizar al sacrílego delincuente.

A través de las redes sociales se dio a conocer que a las 8:30 se percataron de la ausencia de la imagen.

Pide a la población en general que se reporte cualquier información del paradero a la Notaria Parroquial, al teléfono 487 1609851.

Mencionaron que es de vital importancia poder recuperar la imagen del Niño Dios, ya que es el santo de la parroquia.