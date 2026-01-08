Se cayó la venta de roscas de reyes

Matehuala.- Se cayó la venta de las roscas de reyes los panaderos y emprendedores que se animaron a vender y revender roscas reportaron bajas ventas de sus productos, inclusive en los supermercado tuvieron pocas ventas el Día de Reyes.

Rosa Delia Vázquez dijo que estuvo haciendo roscas artesanales para este día de reyes, hizo unas pequeñas para cuatro personas, así como medianas para ocho, grandes de diez a doce personas, pero solo las chicas lograron vender, las demás fueron muy pocas pues al parecer la tradición de la rosca de reyes ya se está perdiendo.

Al hacer un recorrido por varias panaderías, así como supermercados se pudo observar que aún hay roscas de reyes, no lograron venderlas, esto también se debió a que las roscas tuvieron costos muy elevados, pero es algo que tuvieron que hacer quienes las preparan, ya que con el inicio de año todos los ingredientes con los que las preparan subieron sus costos, lo cual ha sido un duro golpe para los panaderos, ya que esto solo ha provocado pérdidas para ellos.

Muchos panaderos se quedaron con la mitad o más de sus roscas de reyes, por lo que las están rematando para lograr venderlas, de esta manera recuperar algo de lo que invirtieron en la elaboración de este producto.

