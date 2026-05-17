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Se descarta Rita Ozalia para la gubernatura

Por Redacción

Mayo 17, 2026 03:00 a.m.
A
Se descarta Rita Ozalia para la gubernatura

CIUDAD VALLES.- Esta mañana, la presidenta estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez encabezó una asamblea informativa en la que se habló sobre el rescate de los jóvenes; luego del evento negó de nuevo considerar su candidatura al Gobierno del Estado. 

En el salón de eventos del centro de la ciudad, un grupo de morenistas organizaron una asamblea, en la que la presidenta de Morena habló del tema que ha traído ya el programa de Feria de Paz a Valles y que trata de rescatar a los jóvenes de cualquier mala influencia o redes delincuenciales. 

Esta tarde, la lideresa de Morena estaría en la delegación de El Pujal para otra asamblea informativa. 

Cuando se le preguntó, aparte, si ella se consideraba dentro del abanico de opciones morenistas para la candidatura al Gobierno del estado, dijo que no era así.

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