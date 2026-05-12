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Se lesiona adulto con un machete

Por Carmen Hernández

Mayo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Se lesiona adulto con un machete

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Adulto mayor se lesionó una mano con un machete al realizar algunos trabajos en el campo. 

Los hechos ocurrieron en una milpa frente a una gasolinera, cuando un hombre de 78 años de edad se encontraba desquelitando con un machete. 

Repentinamente el jornalero se lesionó la mano derecha, al maniobrar el machete.  

El hombre fue apoyado por trabajadores de la gasolinera, quienes pidieron el apoyo a los paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes trasladaron al lesionado a recibir atención médica al Hospital Regional de Rioverde, donde atendieron al jornalero por las lesiones sufridas con el machete.

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