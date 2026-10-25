logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Messi recibe el Princesa de Asturias

Fotogalería

Messi recibe el Princesa de Asturias

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Será remodelada la clínica del ISSSTE

La institución tendrá apoyo del IMSS

Por Carmen Hernández

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
A
Será remodelada la clínica del ISSSTE
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Remodelan el hospital del ISSSTE por lo que se cierra el quirófano y los pacientes serán referidos al IMSS. 

      El director del ISSSTE Federico Ángel Badillo Anguiano, dio a conocer que se está remodelando el área de urgencias, se está rehabilitando la zona de espera, para atender urgencias. 

      Por lo que se cerró el quirófano, por remodelación y pacientes que requieran alguna cirugía, serán enviados al IMSS y Hospital Regional del Bienestar. 

      Se van a referir a los pacientes que requieran de atención, se está rehabilitando el quirófano y el área de urgencia. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Se van a cambiar las camas, camillas y colchones. 

      Por otro lado señaló que se cuenta con el 96% de medicamento y cada semana se realiza un análisis en cuanto a las medicinas que se tienen, para prevenir desabasto.  

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Instalarán un altar de mascotas muertas
        Instalarán un altar de mascotas muertas

        Instalarán un altar de mascotas muertas

        SLP

        Jesús Vázquez

        Convocan autoridades a concurso de catrinas
        Convocan autoridades a concurso de catrinas

        Convocan autoridades a concurso de catrinas

        SLP

        Carmen Hernández

        Se calificará vestuario, maquillaje, presentación y creatividad

        Calles de colonia Juárez, llenas de hoyancos
        Calles de colonia Juárez, llenas de hoyancos

        Calles de colonia Juárez, llenas de hoyancos

        SLP

        Jesús Vázquez

        Intentan atracar a ciclista
        Intentan atracar a ciclista

        Intentan atracar a ciclista

        SLP

        Redacción