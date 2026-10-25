Será remodelada la clínica del ISSSTE

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RIOVERDE.- Remodelan el hospital del ISSSTE por lo que se cierra el quirófano y los pacientes serán referidos al IMSS.

El director del ISSSTE Federico Ángel Badillo Anguiano, dio a conocer que se está remodelando el área de urgencias, se está rehabilitando la zona de espera, para atender urgencias.

Por lo que se cerró el quirófano, por remodelación y pacientes que requieran alguna cirugía, serán enviados al IMSS y Hospital Regional del Bienestar.

Se van a referir a los pacientes que requieran de atención, se está rehabilitando el quirófano y el área de urgencia.

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Se van a cambiar las camas, camillas y colchones.

Por otro lado señaló que se cuenta con el 96% de medicamento y cada semana se realiza un análisis en cuanto a las medicinas que se tienen, para prevenir desabasto.