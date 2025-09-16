Sí es de Ciudad Valles patrulla asegurada en Querétaro

CIUDAD VALLES.- No hubo ningún delito en el caso de las camionetas que fueron confiscadas en Landa de Matamoros, dijo el alcalde David Medina Salazar.

El munícipe expuso que la camioneta rotulada de la Policía Municipal local es en efecto un vehículo recién adquirido por su administración, de las tres nuevas que conforman el parque vehicular de su corporación (dos fueron donadas por gobierno del estado).

No obstante, la empresa que rotuló las camionetas cometió el error de enviar a civiles sin ninguna identificación que validara la conducción de esas camionetas con identificación oficial.

Reconoció el buen trabajo de la Policía de Landa de Matamoros, porque ellos hicieron su trabajo, y lamentó que la empresa haya tomado el camino de Querétaro y entrar por Xilitla, además de enviar los carros con civiles sin cargo oficial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La camioneta nueva ya está en los patios de la Policía Municipal.