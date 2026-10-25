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Siguen tomadas oficinas de sindicato IMSS

Por Jesús Vázquez

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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Siguen tomadas oficinas de sindicato IMSS
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      Matehuala.- Enfermeras, doctores y personal administrativo del IMSS de Matehuala continúan con la toma de las instalaciones del Sindicato y sin descanso, pues dicen no han sido atendidas sus peticiones.

      Los trabajadores continúan realizando una manifestación afuera de las instalaciones del Sindicato ubicadas en la calle Miguel Hidalgo, colocaron lonas y carteles exigiendo respeto a sus derechos laborales, han colocado unas carpas para protegerse del fuerte sol y del frío que hace por las mañanas y noches.

      Entre las quejas por las que se manifiestan se debe a que muchas enfermeras trabajan desde hace varios años y no les han dado una plaza base, otro es que no se les da un incremento de sueldo digno, a pesar de que en su trabajo también arriesgan su salud, ya que no reciben herramientas para trabajar, artículos como cubrebocas o guantes, por lo que las enfermeras los han tenido que comprar.

      A pesar de que se están manifestando, hay enfermeras y doctores trabajando en los horarios normales en los hospitales del IMSS, se han estado turnando para que en sus horarios libres, puedan manifestarse afuera de las instalaciones del Sindicato.

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      A pesar de que se están manifestando pacíficamente, en las clínicas no hacen paro laboral, pues la salud es algo muy importante, quienes se manifiestan primero terminan su jornada laboral.

      y luego acuden a apoyar esta manifestación.

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