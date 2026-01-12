logo pulso
Son capacitados los bomberos en rescate con cuerdas

Actualizan técnicas y equipo para actuar

Por Carmen Hernández

Enero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Son capacitados los bomberos en rescate con cuerdas

RIOVERDE.- Elementos del Cuerpo de Bomberos recibieron una capacitación para mejorar la técnica de rescate en cuerdas con las herramientas y equipo adecuado al trabajo a realizar en las mejores condiciones de seguridad. 

El comandante del cuerpo de bomberos Hilario Vázquez Méndez, dio a conocer que el personal está en constante capacitación, para que tengan las herramientas necesarias y sepan cómo actuar en una contingencia de cualquier circunstancia. 

En esta ocasión participaron en una capacitación interinstitucional, donde también asistieron bomberos de Xilitla, Ciudad Valles y Tamuín, así como personal de Protección Civil, para actualizarse en las técnicas de rescate con cuerdas teniendo el manejo adecuado y herramientas para evitar riesgos. 

El objetivo de la capacitación es mejorar las técnicas de rescate en manejo de cuerdas, para mejorar el servicio en cada llamada de auxilio que se atiende, sobre en zonas escarpadas.

