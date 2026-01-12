Son capacitados los bomberos en rescate con cuerdas
Actualizan técnicas y equipo para actuar
RIOVERDE.- Elementos del Cuerpo de Bomberos recibieron una capacitación para mejorar la técnica de rescate en cuerdas con las herramientas y equipo adecuado al trabajo a realizar en las mejores condiciones de seguridad.
El comandante del cuerpo de bomberos Hilario Vázquez Méndez, dio a conocer que el personal está en constante capacitación, para que tengan las herramientas necesarias y sepan cómo actuar en una contingencia de cualquier circunstancia.
En esta ocasión participaron en una capacitación interinstitucional, donde también asistieron bomberos de Xilitla, Ciudad Valles y Tamuín, así como personal de Protección Civil, para actualizarse en las técnicas de rescate con cuerdas teniendo el manejo adecuado y herramientas para evitar riesgos.
El objetivo de la capacitación es mejorar las técnicas de rescate en manejo de cuerdas, para mejorar el servicio en cada llamada de auxilio que se atiende, sobre en zonas escarpadas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias