SRE sin sistema: ni pasaportes ni citas

CIUDAD VALLES.- No hay sistema en la oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni para hacer citas para el trámite del pasaporte.

Lo que faltaba: el sistema para agendar citas en la oficina de marras no sirve, ni de manera telefónica ni por WhatsApp, así tampoco en los datos biométricos para la renovación del pasaporte, por lo que usuarios que lo requieren tendrán que esperar.

De acuerdo con datos extraoficiales, el Call Center en la capital del país de la SRE no se encuentra en funcionamiento, por lo tanto, es un problema de la Federación que repercute en las áreas municipales.

La advertencia del personal de esta dependencia es que no caigan en fraudes, porque, por el momento no habrá citas de ningún tipo, hasta que se restablezca el sistema y poder iniciar los trámites de posibles citas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí