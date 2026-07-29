Súmate a la carrera con causa

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Se busca recaudar fondos para la cirugía de Bianka

Por Jesús Vázquez

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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      MATEHUALA.- Con el objetivo de reunir los recursos necesarios para una delicada cirugía, familiares y organizadores presentaron la Carrera con Causa de 5K en beneficio de Bianka Scarlett Degollado Moros, una niña de 12 años de edad que fue diagnosticada con un quiste coloide en el tercer ventrículo.

      Durante una conferencia de prensa, los padres de la menor, César Degollado Huerta y Magdalena Moros, hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse a esta noble causa, ya que la intervención médica tiene un costo aproximado de 400 mil pesos. La carrera se llevará a cabo el domingo 16 de agosto, con salida a las 8:00 de la mañana desde el PAO. La inscripción tendrá un costo de 150 pesos.

      Los organizadores informaron que se entregarán trofeos a los cuatro primeros lugares de las ramas varonil y femenil, además de medallas conmemorativas para todos los participantes, así como premios y reconocimientos. Las inscripciones están disponibles en Mex Sport. 

      La familia de Bianka agradece el respaldo de la comunidad e invitó a la población a participar en la carrera o realizar su aportación, donde además de ayudar será un momento de sana convivencia para toda la familia, y con la esperanza de reunir los fondos necesarios para que la menor pueda recibir la cirugía que necesita.

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