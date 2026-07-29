Talan árbol sin permiso, miembros de una Iglesia

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CIUDAD VALLES.- Miembros de una iglesia cortaron un árbol orejón de más de 30 años sin que haya registros de daños a infraestructuras, sin permiso ni autorización vigente de Ecología Municipal.

La dirección de Ecología dio a conocer la notificación este martes a una iglesia, ubicada en la calle Rotarios, puesto que hace un par de días cortaron un árbol orejón de más de 30 años sin permiso de ninguna autoridad.

El pastor de la Iglesia tramitó el permiso, aunque sin acreditar la propiedad del inmueble realizó la faena, además de que el macizo formaba parte de una privada, en la que los vecinos no estaban de acuerdo con la siega.

La multa por esta acción podría ascender a más de 16 mil pesos, de acuerdo con cálculos de la oficina encargada de esos trámites.

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