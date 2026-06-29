Tianguistas confían mejoren sus ventas

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RIOVERDE.- Tianguistas reportan un 25 % de incremento en sus ventas aunque esperan un repunte mayor en esta temporada.

Comerciantes dieron a conocer que vienen arrastrando malas ventas desde meses anteriores, incluso todavía adeudan la mercancía, lo que pone en riesgo su negocio.

Mencionaron que solo han repuntado las ventas un 25%, lo que más se expende son los dulces típicos de la región, ropa y zapatos.

Indicaron que los precios se mantienen pese a las bajas ventas aunque no se han incrementado los costos de los productos que adquieren para vender, lo que buscan es que se registren buenas ventas y puedan llevar el sustento para la casa.

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Se espera que las ventas repunte en los próximos 15 días, con la temporada vacacional y llegada de turistas a la región.