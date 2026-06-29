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Tianguistas confían mejoren sus ventas

Por Carmen Hernández

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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Tianguistas confían mejoren sus ventas
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      RIOVERDE.- Tianguistas reportan un 25 % de incremento en sus ventas aunque esperan un repunte mayor en esta temporada.  

      Comerciantes dieron a conocer que vienen arrastrando malas ventas desde meses anteriores, incluso todavía adeudan la mercancía, lo que pone en riesgo su negocio. 

      Mencionaron que solo han repuntado las ventas un 25%, lo que más se expende son los dulces típicos de la región, ropa y zapatos.  

      Indicaron que los precios se mantienen pese a las bajas ventas aunque no se han incrementado los costos de los productos que adquieren para vender, lo que buscan es que se registren buenas ventas y puedan llevar el sustento para la casa. 

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      Se espera que las ventas repunte en los próximos 15 días, con la temporada vacacional y llegada de turistas a la región.

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