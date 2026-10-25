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Tianguistas se instalarán desde este miércoles

Por Redacción

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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Tianguistas se instalarán desde este miércoles
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      CIUDAD VALLES.- Este miércoles 28 de octubre el tianguis del mercado se instalará en Abasolo, Porfirio Díaz y Negrete, con motivo del Xantolo, de acuerdo con la oficina de la Dirección de Mercados. 

      El director de Mercados dijo que se les permitirá a los comerciantes poner la venta desde el miércoles, jueves y viernes, suprimiendo los días sábado y domingo, ya que esos son los días habituales de los comerciantes ambulantes. 

      La condición es que el 2 de noviembre, que es lunes, ya no se instalen y quede libre el tránsito para el día de muertos.

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