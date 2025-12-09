logo pulso
Por Redacción

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
Tienda, disfrazada de cantina en Xilitla

XILITLA.- Una tienda de abarrotes en plena zona centro de Xilitla se ha convertido en un lupanar que vende cerveza hasta la madrugada.

La tienda se llama Abarrotes Santa Mónica y se encuentra sobre la calle Cuauhtémoc, en una zona que forma parte del Pueblo Mágico, tal como nombraron al municipio hace tiempo.

Sin embargo, dentro de la "magia" de los dueños de la tienda está la celebración diaria de desveladas y de borracheras, en plena vía pública, a pesar de que el municipio es uno de los más turísticos de la Huasteca.

Las crápulas comienzan en la tarde, pero siguen hasta entrada la madrugada, con gente bebiendo cerveza en la vía pública y con ruido que no deja descansar a los que viven cerca.

Ha habido quejas a la Secretaría del Ayuntamiento, pero no han hecho nada por detener la venta indiscriminada de cerveza. 

