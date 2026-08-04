Tormenta genera muchos daños

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Matehuala.- Durante la noche del domingo se registraron fuertes lluvias en el Altiplano Potosino, afectando a municipios como Villa de la Paz, Cedral y Catorce, ya durante la madrugada, las precipitaciones también llegaron a la ciudad de Matehuala, donde se presentaron intensas lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

En el municipio de Cedral se llevaba a cabo la elección de la embajadora de la FERECE 2026; sin embargo, debido a las condiciones climatológicas, el evento tuvo que ser suspendido, tras un acuerdo entre los jueces y los representantes de las candidatas, se determinó reprogramar la elección para el próximo 10 de agosto.

La decisión fue tomada con el objetivo de salvaguardar la integridad física de las participantes y de los asistentes.

En el municipio de Catorce también se reportó una fuerte tormenta eléctrica, elementos de las corporaciones de auxilio y de seguridad permanecieron atentos a cualquier emergencia y exhortaron a la población a resguardarse en sus viviendas mientras pasaba la lluvia.

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Las precipitaciones provocaron un deslave en la sierra, afectando el camino que conduce a la comunidad de San José de Coronados, por lo que los habitantes esperan que las autoridades realicen los trabajos de rehabilitación lo antes posible para restablecer el tránsito de manera segura.

Por su parte, en Villa de la Paz los ciudadanos también reportaron una intensa tormenta eléctrica. Habitantes señalaron que, debido a la ubicación del municipio en una zona elevada, el agua suele fluir con rapidez y no permanece estancada en las calles; sin embargo, algunas comunidades, como La Boca, registraron afectaciones derivadas de las fuertes lluvias.