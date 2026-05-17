Trabaja Conagua en renovación de Dapas

CIUDAD VALLES.- El diputado federal por Valles, el morenista Francisco Adrián Castillo Morales dijo que Conagua trabaja a su tiempo, sobre la gestión que habría realizado para hacer una inversión en la Dapas que renueve la planta.

En el estiaje pasado, cuando el río bajó su nivel dramáticamente de nueva cuenta, surgió el tema de renovar las instalaciones de la Dapas y uno de los que haría las gestiones dijo ser Castillo Morales, no obstante, refirió que el tema se encuentra puesto sobre la mesa de la Comisión Nacional del Agua.

Dijo que esa dependencia está trabajando a su ritmo en el tema que trataría sobre una renovación profunda de las instalaciones de la Dapas, dado que datan de mediados de los años sesentas.