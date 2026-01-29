Transportistas cañeros protestan contra los retenes

CIUDAD VALLES.- Transportistas de caña bloquearon la aduana de paso para introducir caña al Ingenio Plan de Ayala (IPA) por el retén impuesto sin aviso por Tránsito.

Aunque los manifestantes no hablaron con la prensa, los choferes dieron a conocer su inconformidad a los encargados del corralón de camiones que están previos a entregar, quienes dijeron que esa protesta se debe al retén sin previo aviso que se practicó en la salida a Rioverde, ayer de parte de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Esta manifestación afectó económicamente el proceso en el IPA, ya que es el área de espera de los camiones cargados para ir directo a batey y, durante media mañana el estacionamiento estuvo lleno de camiones vacíos, que estorbaban a los cargados.

Luego de una plática con líderes cañeros, quedaron en que habría una medida menos impositiva de parte del Gobierno municipal y se levantó el plantón en la industria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí