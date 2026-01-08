Un cochinero, terreno de Feria del Cohetón

Matehuala.- Comerciantes de la Feria del Cohetón dejaron un basurero donde se instalaron, ya que solo acabaron de vender los fuegos artificiales y cuetes y se fueron, pero se les olvidó recoger la basura.

Vecinos reportaron que el terreno de Bulevar Héroes Potosinos que se prestó a los comerciantes de la Feria del Cohetón quedó hecho un cochinero, pues este 6 de enero que terminó el permiso que tenían para vender los cuetes, solo recogieron sus mesas, diferentes tipos de cuetes pero dejaron todas sus bolsas de basura en diferentes partes del terreno, debieron haber dejado toda la basura acomodada para que el camión recolector pasara y recogiera sus desechos.

Mencionaron que el problema es que también entre su basura se encuentran desechos de comida, ya que se instalaban desde temprana hora en este lugar y se ponían a desayunar, comer y hasta cenar, pues había días que trabajaban hasta 16 horas para vender sus cuetes, dado que era temporada alta, pero el detalle es que los perros huelen los desperdicios de comida y rompen las bolsas dejando un tiradero de basura en el terreno de la Avenida Héroes Potosinos.

Expresaron que el problema es que ahora los trabajadores de limpieza tendrán que hacer doble trabajo, al llegar a esta zona ir a busca todas las bolsas de basura regadas en toda el área y subirlas al camión.

