Urge analizar tarifas del agua

Organismos operadores requieren de más recursos

Por Redacción

Enero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Urge analizar tarifas del agua

CIUDAD VALLES.- Costos políticos han impedido que se modifiquen cuotas y tarifas del agua, pero es verdad que hay un atraso en los organismos operadores, dijo la diputada local, Nancy Jeanine García.

La legisladora comentó que uno de los asuntos pendientes es estudiar la ley en cuestión para comenzar a trabajar en los atrasos que tienen organismos como la Dapas, que tienen tarifas que no proveen del recurso suficiente para hacerse de más infraestructura.

Refirió que las leyes actuales están desactualizadas, porque el tema del agua y, más aún el de las tarifas es complejo y conlleva un costo político, se debe abundar más en el tema.

 para que los organismos operadores puedan ofrecer un buen servicio a las familias.

