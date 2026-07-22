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Urgen a rehabilitar el Andador de los Alpes

Por Jesús Vázquez

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
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Urgen a rehabilitar el Andador de los Alpes
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      MATEHUALA.- La calle Andador de los Alpes, ubicada en la colonia Colinas de la Paz, se encuentra en pésimas condiciones, con numerosos baches, hundimientos y el pavimento completamente deteriorado, por lo que vecinos de la zona solicitan a las autoridades municipales su pronta rehabilitación.

      Los habitantes señalaron que desde hace varios años esta vialidad presenta un grave deterioro y que han pasado distintas administraciones municipales sin que ninguna haya atendido su petición. 

      Aseguran que en repetidas ocasiones han solicitado la reparación del Andador de los Alpes, pero hasta el momento han hecho caso omiso, permitiendo que la calle continúe deteriorándose. Además, indicaron que después de cada temporada de lluvias la situación empeora, ya que se forman enormes baches y tramos donde prácticamente es imposible transitar.

      Destacaron que sobre esta calle se encuentra uno de los accesos a la Escuela Secundaria Ponciano Arriaga, además de que muy cerca está ubicado el CECATI 131, por lo que diariamente circulan cientos de vehículos, entre automóviles, motocicletas y bicicletas, así como estudiantes y peatones.

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      Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades municipales para que incluyan la rehabilitación del Andador de los Alpes dentro de sus programas de obra pública, ya que consideran urgente mejorar esta vialidad antes del próximo ciclo escolar, con el fin de brindar mayor seguridad y facilitar el tránsito de alumnos, docentes, vecinos y automovilistas.

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