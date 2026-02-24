logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CAMPEONES!

Fotogalería

¡CAMPEONES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Video | Regidora de Rioverde, en polémica por show en oficina

Rosa María Huerta es señalada tras difundirse imágenes desde la Presidencia Municipal

Por El Universal

Febrero 24, 2026 08:15 a.m.
A
Video | Regidora de Rioverde, en polémica por show en oficina

La regidora del Ayuntamiento de Rioverde, Rosa María Huerta, emanada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se encuentra en el centro de la controversia tras la difusión en redes sociales de un video en el que presuntamente aparece un bailarín realizando un espectáculo dentro de su oficina, ubicada en la Presidencia Municipal.

De acuerdo con las versiones que circulan en plataformas digitales, el hecho habría ocurrido en horario laboral y dentro de instalaciones oficiales, lo que generó críticas entre usuarios que cuestionaron la pertinencia de este tipo de actos en un espacio destinado al servicio público.

Tras la publicación del material, ciudadanos exigieron que se aclare si la contratación del bailarín fue cubierta con recursos personales o si se utilizaron fondos públicos. También pidieron que el gobierno municipal informe de manera puntual sobre lo sucedido y, en su caso, determine responsabilidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En redes sociales se multiplicaron los comentarios que aluden a la necesidad de mantener ética y profesionalismo en el desempeño de funciones públicas, especialmente cuando se trata de actividades realizadas dentro de oficinas gubernamentales y en horario de trabajo.

Hasta el momento, la administración municipal encabezada por Arnulfo Urbiola Román no ha informado si se abrirá algún procedimiento interno para esclarecer los hechos.

La regidora Rosa María Huerta tampoco ha emitido una postura oficial respecto al video ni sobre los señalamientos derivados de su difusión.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Video | Regidora de Rioverde, en polémica por show en oficina
Video | Regidora de Rioverde, en polémica por show en oficina

Video | Regidora de Rioverde, en polémica por show en oficina

SLP

El Universal

Rosa María Huerta es señalada tras difundirse imágenes desde la Presidencia Municipal

Reportan seis casos de dengue
Reportan seis casos de dengue

Reportan seis casos de dengue

SLP

Redacción

Ni el frío ha parado a los zancudos

Abrirán sucursal de KFC en Rioverde
Abrirán sucursal de KFC en Rioverde

Abrirán sucursal de KFC en Rioverde

SLP

Carmen Hernández

La apertura del negocio generará fuentes de empleo

Piden a ganaderos vacunar sus animales
Piden a ganaderos vacunar sus animales

Piden a ganaderos vacunar sus animales

SLP

Carmen Hernández

Se detectó un caso de rabia paralítica bovina en un equino