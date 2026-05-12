Visitó alcalde a policías; le exponen demandas

CIUDAD VALLES.- Visitó el alcalde la dirección de Policía Municipal en el cambio de turno y se comprometió a homologar a los elementos faltantes de este beneficio, aunque no hay fecha exacta.

Entre las peticiones que hubo la mañana de hoy, cerca de las ocho horas fueron las de la homologación completa para el personal, ya que sólo 30 fueron homologados; otra de las cuestiones fue reactivar el plan de vivienda para los elementos de la fuerza pública y arreglar el papeleo de jubilación de cuatro personas que siguen en activo, aunque ya cumplieron con su ciclo laboral de vida.

El alcalde no había comparecido de esa manera ante los elementos policiacos y refirió que atenderá las demandas de los elementos que estaban a punto de salir de su turno.