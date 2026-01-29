Vuelca auto cerca de Mojarras de Abajo

logo pulso
Estado

Por Redacción

Enero 29, 2026 03:00 a.m.
RIOVERDE.- Una volcadura de un automóvil cerca de la comunidad de Mojarras de Abajo dejó como saldo 2 personas lesionadas que fueron auxiliadas por corporaciones de seguridad, que les proporcionaron atención y las trasladaron a un hospital, debido a lo severo de las lesiones sufridas. 

Los hechos se suscitaron en la carretera federal 70, en el kilómetro 166 a la altura de la localidad de Mojarras de Abajo, cuando el conductor de un automóvil perdió el control del volante y terminó impactándose contra un cerro y volcando. 

Tras el accidente, las personas quedaron atrapadas en la unidad y se solicitó apoyo a equipos de emergencia. 

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes trasladaron de emergencia a los lesionados a una clínica particular, debido a la gravedad de las heridas sufridas y que requerían de una atención inmediata. 

Los galenos hacen lo humanamente posible por salvarles la vida, debido a la gravedad de las lesiones.

