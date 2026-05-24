logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA FIESTA DEL SAN LUIS OPEN

Fotogalería

LA FIESTA DEL SAN LUIS OPEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Reparan fuga de agua en la Heroínas Mexicanas

Maquinaria dañó las válvulas, provocando el despilfarro del líquido

Por Redacción

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
A
Reparan fuga de agua en la Heroínas Mexicanas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Ante la falta de agua en la colonia Heroínas Mexicanas, personal de SAPSAM acudió a la localidad para verificar la causa del problema y logró detectar una fuga de agua, por lo que de inmediato iniciaron los trabajos de reparación del daño.

      Personal del organismo operador del agua realizó el cierre de válvulas del circuito en la colonia Heroínas Mexicanas, debido a que una máquina motoconformadora que trabajaba en la zona dañó registros telescópicos de válvulas, provocando una fuga en la red hidráulica.

      Se procedió al cierre del circuito para llevar a cabo las maniobras de reparación correspondientes y evitar un mayor desperdicio de agua. 

      Los trabajos concluyeron con la reparación de la fuga en la válvula, realizando posteriormente la apertura del circuito para restablecer el servicio de agua potable a los usuarios del sector.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Cabe hacer mención que en varias zonas se han reportado fugas de agua, lo que ha provocado un incremento en el trabajo del personal de SAPSAM. 

      Asimismo, se pide a la población cuidar el vital líquido, ya que con la fuerte onda de calor que se está presentando en la región, el consumo de agua aumenta. 

      Por otra parte, también se han estado llevando a cabo diversas campañas para crear conciencia y fomentar la cultura del cuidado del agua.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Con callejoneada, celebran aniversario del Tecnológico
      Con callejoneada, celebran aniversario del Tecnológico

      Con callejoneada, celebran aniversario del Tecnológico

      SLP

      Jesús Vázquez

      Atropellan a dos menores
      Atropellan a dos menores

      Atropellan a dos menores

      SLP

      Carmen Hernández

      Tormenta aumenta caudal del río Valles
      Tormenta aumenta caudal del río Valles

      Tormenta aumenta caudal del río Valles

      SLP

      Redacción

      Mujer se manifiesta en Centro Integral de Justicia
      Mujer se manifiesta en Centro Integral de Justicia

      Mujer se manifiesta en Centro Integral de Justicia

      SLP

      Carmen Hernández

      Denuncia violencia y un proceso que no avanza; su agresor, un agente de la PDI