Reparan fuga de agua en la Heroínas Mexicanas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- Ante la falta de agua en la colonia Heroínas Mexicanas, personal de SAPSAM acudió a la localidad para verificar la causa del problema y logró detectar una fuga de agua, por lo que de inmediato iniciaron los trabajos de reparación del daño.

Personal del organismo operador del agua realizó el cierre de válvulas del circuito en la colonia Heroínas Mexicanas, debido a que una máquina motoconformadora que trabajaba en la zona dañó registros telescópicos de válvulas, provocando una fuga en la red hidráulica.

Se procedió al cierre del circuito para llevar a cabo las maniobras de reparación correspondientes y evitar un mayor desperdicio de agua.

Los trabajos concluyeron con la reparación de la fuga en la válvula, realizando posteriormente la apertura del circuito para restablecer el servicio de agua potable a los usuarios del sector.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cabe hacer mención que en varias zonas se han reportado fugas de agua, lo que ha provocado un incremento en el trabajo del personal de SAPSAM.

Asimismo, se pide a la población cuidar el vital líquido, ya que con la fuerte onda de calor que se está presentando en la región, el consumo de agua aumenta.

Por otra parte, también se han estado llevando a cabo diversas campañas para crear conciencia y fomentar la cultura del cuidado del agua.